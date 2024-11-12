В России исчерпаются запасы своего картофеля в начале 2025 года

Торговые сети уже в сентябре направили своих представителей в Египет и Белоруссию В России в 2024 году по сравнению с прошлым годом сократился урожай картофеля - на 15%, до 6,8 млн тонн, пишут "Известия".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии