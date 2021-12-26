Юрий Селиванов: Беспроигрышный вариант Байдена?

Вашингтон нацелился, при любом исходе событий на Украине «пройти в дамки» не посчитавшись с интересами Москвы Итак, всегда осведомленная телесеть CNN, которую, видимо по этой причине, экс-президент США Дональд Трамп называл не иначе, как «фейк-ньюс», от своих мутных и как всегда безымянных источников в Белом доме выяснила, что до российского нападения на Украину осталось ровно четыре недели: «Когда осенью разведывательное сообщество США впервые обнаружило признаки того, что Россия может готовить новое нападение на Украину, президент Джо Байден приказал своей администрации действовать — и быстро.