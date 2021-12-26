Заноза

13 637 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Костина
    Один анализ крови: ХУ - мальчик, ХХ - девочка. Кем родился тем и живи, терпи, будь толерантен)))Как работает сист...
  • Светлана Алибекова
    Он не засранец, это очень ласково. Он подлец«Вы можете только...
  • Виктория Чуланова
    А меня бесит , когда на всех каналах вместо слова "последний" говорят "крайний" - "он не ответил на крайний вопрос".Доцент журфака МГ...

Юрий Селиванов: Беспроигрышный вариант Байдена?

Юрий Селиванов: Беспроигрышный вариант Байдена?

Вашингтон нацелился, при любом исходе событий на Украине «пройти в дамки» не посчитавшись с интересами Москвы Итак, всегда осведомленная  телесеть CNN, которую, видимо по этой причине, экс-президент США Дональд Трамп называл не иначе, как «фейк-ньюс», от своих мутных и как всегда безымянных источников в  Белом доме выяснила, что до российского нападения на Украину осталось ровно четыре недели:     «Когда осенью разведывательное сообщество США впервые обнаружило признаки того, что Россия может готовить новое нападение на Украину, президент Джо Байден приказал своей администрации действовать — и быстро.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх