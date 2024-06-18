Еврейский политик призвал применять методы Гитлера к арабам

Депутат Кнессета 19 созыва Моше Фейглин призывает к уничтожению арабов Газы и цитирует Гитлера на национальном телевидении: «Как сказал Гитлер: «Я не смогу жить, если останется хотя бы один еврей», мы не сможем жить здесь, если в Газе останется хоть один исламо-нацист» Собсна, еврей искренне, не таясь поставил соплеменников на одну доску с нацистами III Рейха.