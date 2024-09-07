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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Сибири» по ОФП о баллонах: «Есть множество научных статей, доказывающих эффективность работы с утяжелением»

– В соцсетях «Сибири» было видео, где игроки работали с баллонами. Можете ли разрушить стереотип, что от баллонов нужно отходить? – Многие современные тренеры при подготовке спортсменов – представителей различных видов спорта используют различные виды отягощения при беге.

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