Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Вучич заявил о победе его коалиции на повторных выборах в Сербии

Вучич заявил о победе его коалиции на повторных выборах в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич сообщил о победе его коалиции «Сербия не смеет останавливаться» на повторных парламентских и муниципальных выборах, она набрала 69,5% голосов, оппозиционная партия «Сербия против насилия» - 12% голосов.

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