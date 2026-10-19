© ShutterstockЛегкая форма оспы обезьян проходит самостоятельно за 14-21 день. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
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