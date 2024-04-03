Криптотрейдеры снова охотятся за "кимчи-премией". В чем проблема корейского арбитража на Bitcoin?

В Южной Корее Bitcoin и другие криптовалюты часто торгуются по цене выше, чем на мировых биржах. Это явление получило название "кимчи-премия", которая обусловлена высоким национальным спросом на цифровые активы и "частично" закрытым доступом к местному рынку.
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