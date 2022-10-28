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В Иркутской области госавтоинспекторы в ходе погони со стрельбой остановили автомобиль под управлением злостного правонарушителя

В Иркутской области госавтоинспекторы в ходе погони со стрельбой остановили автомобиль под управлением злостного правонарушителя

«Инспекторы отдела ГИБДД МО МВД России «Черемховский» Иркутской области в результате погони с применением оружия остановили автомобиль под управлением правонарушителя.

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