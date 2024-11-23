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В команду Трампа войдут инвестор Бессент и экс-посол Гренелл

В команду Трампа войдут инвестор Бессент и экс-посол Гренелл

Бывший инвестиционный директор фонда Сороса Скотт Бессент номинирован на должность министра финансов США, а дипломат Ричард Гренелл станет спецпосланником по российско-украинскому конфликту — такой должности в администрации Байдена нетДональд Трамп продолжает формировать свою команду.

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