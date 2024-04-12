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Военное обозрение

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Бунт в Сибирском полку

Бунт в Сибирском полку

Разложение вооруженных сил Российской империи начиналось постепенно. События декабря 1916 года, произошедшие в 17-м Сибирском стрелковом полку, могут хорошо проиллюстрировать зарождающую революционную вакханалию.

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