Бунт в Сибирском полку

Разложение вооруженных сил Российской империи начиналось постепенно. События декабря 1916 года, произошедшие в 17-м Сибирском стрелковом полку, могут хорошо проиллюстрировать зарождающую революционную вакханалию.
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