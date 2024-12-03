Нервное настрое...
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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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  • ВАЛЕРИЙ ЖУРБА
    Есть ли дети у этой старой маразматичке?..Зурабишвили призв...
  • лина любимцева
    Вот-вот!! "С развитой социальной защитой населения"...Как Сталин барыжи...
  • Сергей Васильевич
    Не надо утрировать и перегибать. Брать полезное от видео съемки нужно. Не всем прохиндеям это понравится.Камеры в вузах

Зурабишвили призвала детей присоединиться к беспорядкам... Оппам нужен труп, желательно — детский

Зурабишвили призвала детей присоединиться к беспорядкам... Оппам нужен труп, желательно — детский

Объявившая парламент Грузии нелегитимным и отказавшаяся сложить президентский мандат Саломе Зурабишвили предложила школьникам присоединиться к радикальным антигосударственным протестам, которые идут уже несколько дней.

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ВЖ
ВАЛЕРИЙ ЖУРБА
Есть ли дети у этой старой маразматичке?..
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