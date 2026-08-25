7дней.ru
ГлавнаяЛентаЧастная жизньСветская хроникаКараван историйКрасота и здоровьеМодаРецепты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

7дней.ru

105 262 подписчика

SHAMAN — о воспитании дочери и личном примере: «Школа — не главное»

SHAMAN — о воспитании дочери и личном примере: «Школа — не главное»

Певец запланировал встречу с Варварой перед началом учебного года. SHAMAN Komsomolskaya Pravda/Global Look PressЯрослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, на фестивале «Русское поле» поделился мыслями о воспитании дочери Варвары и планами на 1 сентября.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии