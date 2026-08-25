SHAMAN — о воспитании дочери и личном примере: «Школа — не главное»

Певец запланировал встречу с Варварой перед началом учебного года. SHAMAN Komsomolskaya Pravda/Global Look PressЯрослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, на фестивале «Русское поле» поделился мыслями о воспитании дочери Варвары и планами на 1 сентября.