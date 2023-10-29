Израиль заменил широкомасштабное наступление на несколько маленьких — NYT

Планы по широкомасштабному наступления на сектор Газа Израиль заменил на несколько ограниченных операций по согласованию с США, сообщает 29 октября ссылаясь на американские официальные лица газета The New York Times.
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