Четвёртый вариант

«Из двух плохих решений следует выбрать третье — такое, чтобы ни один недостаток не пропал».Из протокола Комиссии по ухудшению вариантов С концертом Канье Уэста было два варианта, каждый со своими минусами: провести или не проводить.
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