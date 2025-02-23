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А теперь смешно вам? Пророчество Гафта сбывается один в один

А теперь смешно вам? Пророчество Гафта сбывается один в один

Народный артист России Валентин Гафт прославился не только большим количеством запоминающихся ролей, но и как мастер сочинения эпиграмм и стихотворений, одно из которых оказалось буквально пророческим.

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