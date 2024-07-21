122 школьника в РФ стали стобалльниками после пересдачи ЕГЭ

При этом 54 высокобалльника из категории 81-99 баллов пересдали на 100 баллов.фото: obrnadzor.gov.ru--> 122 школьника в России стали стобалльниками после пересдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ), об этом сообщил Рособрнадзор.