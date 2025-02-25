Русский компас Фото: скрин видеозаписи. Борьба против строительства мечети (а также за него) вышла на новый уровень.
"Снежным бабам по никабу": тюрьма за лепку снеговиков грозит активистам
Комментарии
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М
ММ
Ислам типа традиционная религия для России! Пусть! Только традиционные татарки НИКОГДА не носили хиджабы и никабы! Это признаки экстремизма, ваххабизма! По моему, писать надо уже Путину лично и данный процесс о снежных бабах в никабах будет тестом для него! Вопрос уже стоит так:"Путин предал русский народ исламистам или нет?"
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11 час.
АК
Алекс Кузь
Может быть, что русским нко пора усилить сближение культур и угощать печеной капустой всех дорогих гостей в черных масках.
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10 час.
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