Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • Геннадий Исаков
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"Снежным бабам по никабу": тюрьма за лепку снеговиков грозит активистам

"Снежным бабам по никабу": тюрьма за лепку снеговиков грозит активистам

Русский компас Фото: скрин видеозаписи. Борьба против строительства мечети (а также за него) вышла на новый уровень.

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Комментарии
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М
ММ
Ислам типа традиционная религия для России! Пусть! Только традиционные татарки НИКОГДА не носили хиджабы и никабы! Это признаки экстремизма, ваххабизма! По моему, писать надо уже Путину лично и данный процесс о снежных бабах в никабах будет тестом для него! Вопрос уже стоит так:&quot;Путин предал русский народ исламистам или нет?&quot;
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11 час.
АК
Алекс Кузь
Может быть, что русским нко пора усилить сближение культур и угощать печеной капустой всех дорогих гостей в черных масках.
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10 час.
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