"Снежным бабам по никабу": тюрьма за лепку снеговиков грозит активистам

М

ММ

Ислам типа традиционная религия для России! Пусть! Только традиционные татарки НИКОГДА не носили хиджабы и никабы! Это признаки экстремизма, ваххабизма! По моему, писать надо уже Путину лично и данный процесс о снежных бабах в никабах будет тестом для него! Вопрос уже стоит так:"Путин предал русский народ исламистам или нет?"