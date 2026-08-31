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Царьград

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Лена Петровна, Елена Окафор: нейросеть моделируют вымышленные имена в научных работах

Лена Петровна, Елена Окафор: нейросеть моделируют вымышленные имена в научных работах

Учёные выявили масштабное проникновение вымышленных авторов в научные базы по средствам нейросетей.Исследователи из Samsung и Варшавского университета обнаружили, что языковые модели массово создают вымышленных учёных, чьи имена затем закрепляются в реальных научных репозиториях как авторы несуществующих работ.

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