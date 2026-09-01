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Источники солнечной энергии в Китае по мощности впервые превзошли угольные

Источники солнечной энергии в Китае по мощности впервые превзошли угольные

Установленная мощность фотоэлектрических электростанций Китая впервые превзошла мощность угольных электростанций, став крупнейшим источником энергии в стране по этому показателю, сообщило 1 сентября Государственное энергетическое управление (NEA).

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