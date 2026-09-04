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Царьград

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60 лет со дня рождения Янки Дягилевой: ушла в 24 года, но не забыта спустя 35 лет 

60 лет со дня рождения Янки Дягилевой: ушла в 24 года, но не забыта спустя 35 лет 

При жизни она почти не появлялась в медиа, но после смерти её песни продолжают перепевать, переиздавать и открывать заново.

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