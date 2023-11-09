Для Новокуйбышевска закупят 15 новых автобусов

Торги были объявлены в начале ноября. А подведение итогов назначено уже на середину месяца.Начальная цена контракта, которая была объявлена администрацией Новокуйбышевска, составляет 237 миллионов рублей.
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