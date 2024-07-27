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Стеклоблоки и космические лампы: актуальные идеи из интерьера СССР

Стеклоблоки и космические лампы: актуальные идеи из интерьера СССР

Рассказываем, как интегрировать в квартиру мебель и отделку, которая была популярна в советское время Любая мода на винтаж и минувшие исторические эпохи — это всегда про цитирование и интерпретации, а не дословное прочтение прошлого.

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