Царьград

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Отец теннисиста Джоковича поддержал Россию на Australian Open, попав на видео с флагом ДНР

Отец теннисиста Джоковича поддержал Россию на Australian Open, попав на видео с флагом ДНР

Пророссийский болельщик принёс с собой на чемпионат флаг России.Отец сербского теннисиста Новака Джоковича поддержал Россию на чемпионате Australian Open, попав на видео вместе со зрителем, который держал в руках русский флаг с портретом Путина.

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