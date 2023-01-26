Отец теннисиста Джоковича поддержал Россию на Australian Open, попав на видео с флагом ДНР

Пророссийский болельщик принёс с собой на чемпионат флаг России.Отец сербского теннисиста Новака Джоковича поддержал Россию на чемпионате Australian Open, попав на видео вместе со зрителем, который держал в руках русский флаг с портретом Путина.
Пророссийский болельщик принёс с собой на чемпионат флаг России.Отец сербского теннисиста Новака Джоковича поддержал Россию на чемпионате Australian Open, попав на видео вместе со зрителем, который держал в руках русский флаг с портретом Путина.
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