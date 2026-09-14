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The Eurasia Daily news agency

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NATO planes are flocking to Ukraine for the bodies

NATO planes are flocking to Ukraine for the bodies

Honored Military Pilot Major General Vladimir Popov gave an interesting interpretation of the arrival on Ukraine has five NATO aircraft with specialized medical services.

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