Галузин: РФ примет ответные зеркальные меры, если Украина конфискует ее активы

Российская Федерация примет ответные зеркальные меры, если киевская сторона изымет активы Москвы. С соответствующим предупреждением, как передает РИА Новости, выступил Михаил Галузин, заместитель руководителя отечественного министерства иностранных дел.
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