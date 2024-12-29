Зурабишвили заявила, что покинет президентский дворец Грузии

Global Look Press/via www.imago-images.de/www.imago-images.de После вступления в должность избранного главы Грузии Михаила Кавелашвили действующий лидер страны Саломе Зурабишвили покинет президентский дворец в Тбилиси.
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