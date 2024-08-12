Перепутавший педали и сбивший женщину пенсионер пойдет под суд

Пенсионер, сдавая назад, влетел в подъезд и сбил выходившую из дома женщину. В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении водителя «Тойоты», который, двигаясь задним ходом, буквально впечатал женщину в дверь подъезда.
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