«Запустил и забыл»: военкор Киселев назвал настоящую причину массовых атак дронов

МОСКВА, 22 мая, ФедералПресс. Военный корреспондент Виталий Киселев прокомментировал участившиеся налеты беспилотников на территорию России, назвав их частью стратегии Запада по изучению российских систем ПВО и РЭБ.
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