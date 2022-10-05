MacRumors: в гаджете Apple обнаружили баг с push-уведомлениями о разряженном аккумуляторе

Пользователи новых беспроводных наушников AirPods Pro 2 массово сообщают о баге в новом гаджете Apple - с первых же дней использования на смартфон постоянно приходят push-уведомления о необходимости как можно скорее заменить аккумулятор в наушниках.
Пользователи новых беспроводных наушников AirPods Pro 2 массово сообщают о баге в новом гаджете Apple - с первых же дней использования на смартфон постоянно приходят push-уведомления о необходимости как можно скорее заменить аккумулятор в наушниках.
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