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MacRumors: в гаджете Apple обнаружили баг с push-уведомлениями о разряженном аккумуляторе

MacRumors: в гаджете Apple обнаружили баг с push-уведомлениями о разряженном аккумуляторе

Пользователи новых беспроводных наушников AirPods Pro 2 массово сообщают о баге в новом гаджете Apple - с первых же дней использования на смартфон постоянно приходят push-уведомления о необходимости как можно скорее заменить аккумулятор в наушниках.

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