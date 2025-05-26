Депутат Ивлев: Искандер долетит до Германии быстрее, чем Taurus до России

Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев прокомментировал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений дальности ударов Украины вглубь России, напомнив ему о скорости российской ракеты «Искандер» в сравнении с Taurus.
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