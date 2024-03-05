В ХАМАС заявили, что не могут собрать информацию о заложниках без прекращения огня

Представителям палестинского радикального движения ХАМАС не удается собрать информацию о заложниках, которые в настоящий период удерживаются на территории сектора Газа с 7 октября прошлого года, при отказе от прекращения огня в рамках конфликта с Израилем.
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