Россиянам рассказали, как защитить биометрию от мошенников

Эксперт в сфере компьютерных технологий Азамат Канаметов рассказал, что фотографии, видеокружки, прямые эфиры и голосовые сообщения из соцсетей могут стать основой для создания цифровых слепков лица и голоса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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