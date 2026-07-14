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Россиянам рассказали, как защитить биометрию от мошенников

Россиянам рассказали, как защитить биометрию от мошенников

Эксперт в сфере компьютерных технологий Азамат Канаметов рассказал, что фотографии, видеокружки, прямые эфиры и голосовые сообщения из соцсетей могут стать основой для создания цифровых слепков лица и голоса.

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