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Безусловный фаворит и все остальные

Безусловный фаворит и все остальные

Сеть обсуждает тему второго места в партийной иерархии на российской политической поляне.  Что греха таить, я и сам время от времени пробрасывал мыслишку (мыслью это назвать язык не поворачивается), что жириновцы подвинули зюгановцев.

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