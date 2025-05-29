Безусловный фаворит и все остальные

Сеть обсуждает тему второго места в партийной иерархии на российской политической поляне. Что греха таить, я и сам время от времени пробрасывал мыслишку (мыслью это назвать язык не поворачивается), что жириновцы подвинули зюгановцев.
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