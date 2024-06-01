Андрей Медведев пишет: Давайте прямо: самые трудные дни у нас еще впереди. Западные политики не просто так каждый день греют тему возможности ударов западным оружием по территории России.
Давайте прямо: самые трудные дни у нас еще впереди
Комментарии
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Александр Макеев
Хорошим нацист становится только став двухсотым! Поэтому трёхсотый нацист всё равно плохой нацист, и его непременно надо добивать!
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16 час.
фарид сабиров
Пора уже сбивать самолеты разведчики. Это очень большая проблема не только на СВО , но и на территории Нашей Родины России. Всем хорошо известно что только они и наводят ракеты. Вот и надо сбивать не хрена летать. Война имеем право уничтожать подсобников
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15 час.
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