Давайте прямо: самые трудные дни у нас еще впереди

фарид сабиров

Пора уже сбивать самолеты разведчики. Это очень большая проблема не только на СВО , но и на территории Нашей Родины России. Всем хорошо известно что только они и наводят ракеты. Вот и надо сбивать не хрена летать. Война имеем право уничтожать подсобников