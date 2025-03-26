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Царьград

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Режиссёр Никита Михалков рассказал, что нужно сделать с уехавшими из России артистами

Режиссёр Никита Михалков рассказал, что нужно сделать с уехавшими из России артистами

Также он высказался и об их наградах на культурном поприще.Никита Михалков выступил с заявлением против возвращения в Россию артистов, эмигрировавших из страны.

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Комментарии
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ВТ
Владимир Тимошков
Сдристанули! Обсирали! Там в своём гавне и живите. Нех пускать назад!
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