Кимаковский: Брошенных в Невельском раненных солдат ВСУ взяли в плен

Помощник руководителя Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский поделился сведениями о том, что командный состав Вооружённых сил киевского режима не предпринимал попыток проведения эвакуации для получивших ранения боевиков в населённом пункте Невельское.
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