Время «Настоящих»: SHAMAN вышел на сцену МХАТ вместе с поэтами

Литературно-музыкальный вечер родился в арт-кластере «Таврида», и объединил молодых авторов, которые рассказывают о судьбах и чувствах жителей России, которым не безразлично, что происходит на освобожденных территориях.
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