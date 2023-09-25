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"Льет воду на мельницу недоброжелателей России", - статус иноагента не стал панацеей, констатировала Яна Поплавская

"Льет воду на мельницу недоброжелателей России", - статус иноагента не стал панацеей, констатировала Яна Поплавская

Politiki.net Увы, статус иноагента, не стал действенным орудием в борьбе с противниками России и ее населения.

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Комментарии
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лина любимцева
Они опасаются, что эти ледорубы будут применять против них самих. Так что, ледорубы отменены!!
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4 час.
лл
лина любимцева
Согласна с вами... Мне тоже про Караулова совсем ничего не понятно.
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4 час.
Т
Тамара
Это потому, что среди них полным-полно  этой самой продажной либерды.
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2 час.

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