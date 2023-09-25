"Льет воду на мельницу недоброжелателей России", - статус иноагента не стал панацеей, констатировала Яна Поплавская
Politiki.net
Увы, статус иноагента, не стал действенным орудием в борьбе с противниками России и ее населения.
Комментарии
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Они опасаются, что эти ледорубы будут применять против них самих. Так что, ледорубы отменены!!
Согласна с вами... Мне тоже про Караулова совсем ничего не понятно.
Это потому, что среди них полным-полно этой самой продажной либерды.
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