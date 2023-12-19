Особые Ferrari

Творения Ferrari остаются машинами мечты уже для нескольких поколений фанатов. Однако требования обеспеченных людей, которые действительно могут позволить себе такие автомобили, отличаются от среднестатистических.
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