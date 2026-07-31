Вот и благодарность от братской республики: Пашинян пообещал ободрать Россию как липку. Прозвучал ответ из Москвы

Едва успев осесть пыль после очередного "братского" объятия, Ереван перешёл к счёту: Пашинян пообещал выставить России счёт на два миллиарда долларов в год за железнодорожную концессию, которую Москва два десятилетия развивала за свой счёт.
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