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Царьград

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Вот и благодарность от братской республики: Пашинян пообещал ободрать Россию как липку. Прозвучал ответ из Москвы

Вот и благодарность от братской республики: Пашинян пообещал ободрать Россию как липку. Прозвучал ответ из Москвы

Едва успев осесть пыль после очередного "братского" объятия, Ереван перешёл к счёту: Пашинян пообещал выставить России счёт на два миллиарда долларов в год за железнодорожную концессию, которую Москва два десятилетия развивала за свой счёт.

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Комментарии
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Александр
В эту игру нужно играть вдвоем.
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1 м.
Алексей Лесков
Надо прикрыть эту лавочку, армян лишить гражданства России и отправить домой, и прикрыть их весь бизнес в России, и всё они сами Пашиняна повесят.
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1 м.