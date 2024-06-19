Путин: РФ не исключает развития военно-технического сотрудничества с КНДР

Российский президент Владимир Путин по итогам переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном заявил о возможности сотрудничества двух стран в военно-технической сфере в рамках Договора о стратегическом взаимодействии.
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