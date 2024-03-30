Дружба дружбой, а табачок врозь...

Доходы от российских активов не попали на Украину Наивные ребята эти украинцы. Они всё мечтали о НАТО, о ЕС, о кружевных трусиках — лишь бы не с Россией, которая их никогда не обманывала и честно с ними сотрудничала, выручала кредитами, которые они так и не научились отдавать.