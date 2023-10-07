Telegraph: Байден хочет запросить у Конгресса $100 млрд для Украины

ТАСС/EPA/JIM LO SCALZO Президент США Джо Байден намерен запросить у Конгресса самый крупный за всю историю пакет финансирования вооружений и гуманитарной помощи в 100 миллиардов долларов для Украины, пишет The Telegraph.
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