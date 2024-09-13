Читала намедни канальчики некоторых товарищей, которые нам совсем не товарищи - как российских доморощенных нетоварищей, так и беглых хохлов типа пана Роджерса, пана Веселовского и пр.
Почему некоторые товарищи ТАК боятся Русской Общины?
Комментарии
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Galina Bobryasheva
Так вся эта публика надеялась, что россияне молча будут сносить все подставы и их явные намерения. А тут упс....... и Русская община! Защищаться народ начал и это уже хорошо!
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3 час.
Владимир Негода
надо вообще организовать партию Славян и чтобы туда ни один проходимец не пролез !
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2 час.
HotRS
Афтар немного подзабыл, что аналог Р.О. на Украине назывался С14. И начинали они с цыган, потом перешли на всех несогласных.
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25 мин.
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