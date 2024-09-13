Почему некоторые товарищи ТАК боятся Русской Общины?

Galina Bobryasheva Так вся эта публика надеялась, что россияне молча будут сносить все подставы и их явные намерения. А тут упс....... и Русская община! Защищаться народ начал и это уже хорошо!

Владимир Негода надо вообще организовать партию Славян и чтобы туда ни один проходимец не пролез !