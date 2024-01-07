Так Путин еще никого не удивлял. Массовый прилет «Кинжалов» заставил Запад забрать свои слова обратно

После недавнего массового прилета гиперзвуковых ракет X-47 «Кинжал» на территорию нашего противника в результате которого значительно поистрепалась его тыловая инфраструктура, стало понятно, что Россия в достаточном количестве обладает этим грозным оружием.
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