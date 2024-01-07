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  • Meerflieger
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Так Путин еще никого не удивлял. Массовый прилет «Кинжалов» заставил Запад забрать свои слова обратно

Так Путин еще никого не удивлял. Массовый прилет «Кинжалов» заставил Запад забрать свои слова обратно

После недавнего массового прилета гиперзвуковых ракет X-47 «Кинжал» на территорию нашего противника в результате которого значительно поистрепалась его тыловая инфраструктура, стало понятно, что Россия в достаточном количестве обладает этим грозным оружием.

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