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Крымское информационное агентство

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За год клиенты РНКБ сдали на переработку 750 кг батареек

За год клиенты РНКБ сдали на переработку 750 кг батареек

В январе 2024 года банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) запустил проект по сбору и переработке батареек. Клиенты поддержали инициативу банка и за год принесли в офисы РНКБ свыше 750 кг отработанных элементов питания, которые банк передал на переработку экологическому партнеру.

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