IT-эксперт Мясоедов: Бесплатные приложения могут нанести вред смартфону

Директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов поделился с агентством «Прайм» информацией о том, что во время скачивания бесплатной программы или игры на смартфон может быть незаметно для себя оформить дорогую подписку или оказать помощь «шпионам» в слежке за ним на протяжении многих лет.