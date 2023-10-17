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IT-эксперт Мясоедов: Бесплатные приложения могут нанести вред смартфону

IT-эксперт Мясоедов: Бесплатные приложения могут нанести вред смартфону

Директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов поделился с агентством «Прайм» информацией о том, что во время скачивания бесплатной программы или игры на смартфон может быть незаметно для себя оформить дорогую подписку или оказать помощь «шпионам» в слежке за ним на протяжении многих лет.

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