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Нижегородский учёный рассказал Собчак о капельницах красоты

Нижегородский учёный рассказал Собчак о капельницах красоты

Нижегородский биолог высказал своё мнение о новом тренде в косметологии в программе Ксении Собчак.Доктор биологических наук ННГУ имени Лобачевского Алексей Москалев появился в программе Ксении Собчак, где обсуждались "капельницы красоты".

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