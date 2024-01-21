Православные активисты требуют отменить концерты Орбакайте в Новосибирске

В открытом обращении главе региона Андрею Травникову и и.о.министра культуры области Юрию Зимнякову представители АНО Сибирская Правозащитная группа «Радетель» попросили принять реальные меры по отмене концерта Кристины Орбакайте в Новосибирске.
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