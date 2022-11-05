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Андреас Зайдль о Риккардо в качестве резервного гонщика «Макларена»: «Между нами нет плохих чувств. Все возможно»

В «Макларене» готовы оставить Риккардо в качестве резервного гонщика.  Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль не стал исключать переподписания контракта с Даниэлем Риккардо, но уже не в качестве призового, а запасного пилота.

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